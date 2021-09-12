«إفريقية النواب» تعزي السودان في ضحايا تحطم طائرة مروحية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب النائب رزق جالى نصر الله وكيل لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، عن صادق تعازيه وخالص مواساته لجمهورية السودان الشقيق في حادث تحطُم طائرة مروحية تابعة للقوات المسلحة السودانية بقرية التريس الجموعية جنوب العاصمة الخرطوم، والذي أسفر عن استشهاد عدد من أعضاء طاقم المروحية.

وتوجه «جالى» في بيان له أصدره اليوم، بالدعاء إلى الله عز وجل أن يتغمد شهداء هذا الحادث بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، معرباً عن ثقته في قدرة دولة السودان الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً على تجاوز هذا الحادث الأليم.