المنيا تتصدر محافظ الجمهورية في تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، تصدر محافظة المنيا، محافظات الجمهورية في تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بتنفيذ أعمال تبطين وتأهيل 305 كيلومترا، من المستهدف 492 كيلومترا ترع بالمحافظة، والموافقة على تبطين وتأهيل 3 ترع جديدة، «ترعة بان العلم بالعدوة، وكفر المداور وآبا الغربية بمركز مغاغة بأطوال 100 كيلومتر».

وقام الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بزيارة لمحافظة المنيا، لمدة يومين، ضمن جولاته التفقدية للمشروع بمحافظات شمال الصعيد «بني سويف- المنيا- أسيوط»، وقام بتكريم المهندسين، والعاملين المتميزين في تنفيذ المشروعات.

وقال المهندس مصطفى عبدالحميد البركاوي، وكيل وزارة الري بالمحافظة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ تأهيل وتبطين 305 كيلومترا أطوال ترع بمراكز المحافظة، وإدراج 3 ترع جديدة بأطوال 100 كيلومترا بمركزي مغاغة والعدوة.

أكد المحافظ اللواء أسامة القاضي، أنه تم الانتهاء من تبطين وتطوير 389 كيلومترا ترع بقرى المحافظة بنسبة 95% بتكلفة مليار و200 مليون جنيه، مؤكدًا أن الترع تخدم مساحة 77250 فدان موزعة على 10 مراكز، بينهم 9 بالمنيا ومركز ديروط بأسيوط.

وقال المحافظ إنه تم تنفيذ المشروع سيكون لها مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، وستؤدي إلى تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق وستساهم بشكل كبير في تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، كما يساهم في تعظيم الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشكلة توصيل المياه في نهاية الترع لتحقيق العدالة في توزيع المياه.

يذكر أن زيارة وزير الري تشمل لقاء المحافظ اللواء أسامة القاضي، ثم تكريم العاملين المتميزين في تنفيذ المشروعات القومية، والتي تشمل المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، وفي اليوم الثاني يقوم الوزير يرافقه المحافظة بجولة لتفقد ترعة ابيوها حتى أبوقرقاص جنوب المنيا، ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع ، ثم الانتقال شرق النيل لتفقد مخرات السيول، ومنها مخر سيل النويرات، ثم سد الديابة، والحسحاسة، ثم يغادر المحافظة متجها إلى محافظة أسيوط.

تاهيل و تبطين 9 ترع بتكلفة 133 مليون جنية .. والانتهاء من 4 ترع بنسب تنفيذ 64% - صورة أرشيفية

تاهيل و تبطين 9 ترع بتكلفة 133 مليون جنية .. والانتهاء من 4 ترع بنسب تنفيذ 64% - صورة أرشيفية

تاهيل و تبطين 9 ترع بتكلفة 133 مليون جنية .. والانتهاء من 4 ترع بنسب تنفيذ 64% - صورة أرشيفية