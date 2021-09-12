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نائبه: إطلاق الاستراتيجية الوطنية يغلق الباب أمام المشككين في حقوق الانسان بمصر

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نائبه: إطلاق الاستراتيجية الوطنية يغلق الباب أمام المشككين في حقوق الانسان بمصر نائبه: إطلاق الاستراتيجية الوطنية يغلق الباب أمام المشككين في حقوق الانسان بمصر

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قالت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ان إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تمثل خارطة طريق وطنية لتعزيز الحريات الأساسية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ دعم حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب ترسيخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف رؤية 2030.

وقالت «مدني» في بيان لها، أنه بالضرورة سيلزم ذلك إجراء تعديلات تشريعية بما يخدم حقوق الإنسان والفئات التي تحتاج للرعاية، مؤكده أن النواب سيعملون بكل طاقتهم من أجل إنجاح هذه الاستراتيجية التي تعلي قيم الحرية ولكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية.

وذكرت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إطلاق هذه الاستراتيجية سيغلق الباب أمام المشككين في احترام مصر لحقوق الانسان، خاصة مع تزامن ذلك محاولة بعض المنظمات الدولية والمنظمات المشبوهة تشويه صورة مصر خارجيًا خلال الأيام الماضية في التعامل مع هذا الملف.

وأضافت أن بناء الأمم يرتكزبالأساس على دعم وتعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان، لذلك فإن مصر بهذه الإستراتيجية تخطو خطوات ثابته نحو بناء مستقبل يليق بمكانتها التاريخية.

المصرى اليوم

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