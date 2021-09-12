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«القوى العاملة» بالبرلمان: الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خريطة طريق وطنية طموحة

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«القوى العاملة» بالبرلمان: الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خريطة طريق وطنية طموحة «القوى العاملة» بالبرلمان: الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خريطة طريق وطنية طموحة

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قال النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة، ان اطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان يجعلها تعتبر أول إستراتيجية ذاتية متكاملة في مجال حقوق الإنسان في .

واضاف وكيل القوى العاملة أن هذه الاستراتيجية تعكس اهتمام الرئيس عبدالفتاح بحقوق المواطن المصرى والتى تحمل بين طياتها المبادرات الرئاسية التي توجت حقوق الانسان في مصر وهذا واضح من حديث الرئيس السيسي والذي دائمًا ما ينطلق من شفافية وصراحة وجرأة في اقتحام أكثر الموضوعات تعقيدًا وهذا ما عهدناه منذ توليه أمر البلاد .
وأكمل النائب أن الهدف من الاستراتيجة هي إعلاء كرامة المواطن المصرى وضمان حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق تكافؤ الفرص، وحفظ كرامة المواطن، وهذا يعنى أن مصر تحافظ على مبادئ حقوق الإنسان قبل حتى الإعلان العالمي

وأضاف وكيل القوى العاملة أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ستحقق نقلة نوعية في هذا المجال، وخطوة هامة هدفها تعزيز حقوق الإنسان وصون حقوق المواطن المصري واحترام مبادئ المواطنة مع سيادة القانون، وخريطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان وأداة هامة للتطوير الذاتي في المجال الحقوقي

المصرى اليوم

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