القبض على مدير شركة سياحة شهير بتهمة النصب والإحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج.

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مدير شركة للسياحة في قصر النيل بالقاهرة بممارسة نشاطاً إحتيالياً يتمثل في النصب على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، بزعم توفير تأشيرات دخول لهم لبعض الدول، وتوفير عقود عمل لهم بتلك الدول- على خلاف الحقيقة- حيث تمكن المذكور من خلال نشاطه الإجرامى من إستقطاب عدد كبير من الضحايا مقابل تحصله على مبالغ مالية منهم، ولقد أمكن الإستدلال على 2 من ضحاياه وبسؤالهما قررا قيــام المتهــم بالإستيلاء على مبالــغ مالية منهما، كما أضافت التحريات قيام المتهم بتلقى مبالغ مالية من العديد من المواطنين بمحافظات مٌختلفة بذات الأسلوب، ولم يتقدموا ببلاغات أملاً في الحصول على أموالهم .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة وتم ضبطه وبحوزته 47 جواز سفر خاص بضحاياه و5 بطاقات ضريبية و5 بطاقات رقم قومى خاصين بضحاياه وبعض المستندات الدالة على نشاطه المؤثم، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.