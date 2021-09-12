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انطلقت بطولة مصر الدولية للاسكواش يوم الجمعة الماضي على سفح الأهرامات، وتستمر حتى 17 سبتمبر الحالي، وتعد البطولة واحدة من البطولات الثماني الكبرى عالميافي رياضة الاسكواش.

ويشارك في البطولة 96 لاعبا ولاعبة، التي يبلغ مجموع جوائزها 295 ألف دولار لفئة النساء ومثلهم لفئة الرجال.

وقدمت مصر نتائج مميزة حتى الان، ففي منافسات الرجال، فاز علي فرج المصنف الأول عالمياً على نظيره الفرنسي جريجوري مارشي بنتيجة (3-0) وحسم تأهله للجولة الثالثة، كما فاز محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميًا على نظيره الفرنسي بابتيست ماسوتي بنتيجة (3-0) أيضًا، بينما فاز كريم عبد الجواد المصنف السادس عالميًا على الهندي سوراف جوسال بنتيجة (3-2)

وفي منافسات السيدات، فازت نور الشربيني المصنفة الأولى عالميًا على نظيرتها إيميلي ويتلوك بنتيجة (3-0)، للتأهل إلى الجولة الثالثة من البطولة، وفازت نوران جوهر المصنفة الثانية عالميًا على نظيرتها الكندية هولي ناجتون بنتيجة (3-0)، كما فازت هانيا الحمامي المصنفة الخامسة عالميًا على نظيرتها الأمريكية صابرينا صبحي بنتيجة (3-0) أيضًا.