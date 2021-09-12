أخبار عاجلة

الأندية تجتمع اليوم في اتحاد الكرة من أجل تشكيل رابطة المحترفين -
محمد عواد: «شتموني في الإسماعيلي وطفشوني وهددوني: هنبطلك كورة» -
إطلاق مشروع الفروسية في الإسكندرية لاكتشاف المواهب الرياضية (صور) -
حالة أمطار رعدية على عسير.. والأرصاد ينبه -
"تطوير مكة" و"وزارة السياحة" تناقشان آليات تنمية المزارات السياحية بالمنطقة -
«إيراد النهر»: ارتفاع معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل حتي نهاية شهر سبتمبر -
مصادرة طنَّيْن من الخضراوات والفواكه بمسفلة مكة -
صحة المدينة المنورة تُنفّذ 827 جولة تفتيشية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية -
تعرّف على الوقت الأمثل لشرب القهوة -
رغم قرار "التجارة" والمَطالب.. بنوك تُواصل تقديم خدماتها بالرقم المدفوع! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

نتائج في الجولة الثانية من البطولة الدولية للاسكواش

Print
نتائج مصر في الجولة الثانية من البطولة الدولية للاسكواش نتائج في الجولة الثانية من البطولة الدولية للاسكواش

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انطلقت بطولة الدولية للاسكواش يوم الجمعة الماضي على سفح الأهرامات، وتستمر حتى 17 سبتمبر الحالي، وتعد البطولة واحدة من البطولات الثماني الكبرى عالميافي الاسكواش.

ويشارك في البطولة 96 لاعبا ولاعبة، التي يبلغ مجموع جوائزها 295 ألف دولار لفئة النساء ومثلهم لفئة الرجال.

وقدمت مصر نتائج مميزة حتى الان، ففي منافسات الرجال، فاز علي فرج المصنف الأول عالمياً على نظيره الفرنسي جريجوري مارشي بنتيجة (3-0) وحسم تأهله للجولة الثالثة، كما فاز محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميًا على نظيره الفرنسي بابتيست ماسوتي بنتيجة (3-0) أيضًا، بينما فاز كريم عبد الجواد المصنف السادس عالميًا على الهندي سوراف جوسال بنتيجة (3-2)

وفي منافسات السيدات، فازت نور الشربيني المصنفة الأولى عالميًا على نظيرتها إيميلي ويتلوك بنتيجة (3-0)، للتأهل إلى الجولة الثالثة من البطولة، وفازت نوران جوهر المصنفة الثانية عالميًا على نظيرتها الكندية هولي ناجتون بنتيجة (3-0)، كما فازت هانيا الحمامي المصنفة الخامسة عالميًا على نظيرتها الأمريكية صابرينا صبحي بنتيجة (3-0) أيضًا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بلاغ كاذب حول تفجير مجمع محاكم والأمن المصري يلقي القبض على المتهم

بلاغ كاذب حول تفجير مجمع محاكم والأمن المصري يلقي القبض على المتهم

شاهد.. عملية تحرير 8 مصريين مختطفين في بني وليد الليبية

شاهد.. عملية تحرير 8 مصريين مختطفين في بني وليد الليبية

«زي النهارده».. حسين كامل سلطانا على مصر 19 سبتمبر 1914

«زي النهارده».. حسين كامل سلطانا على مصر 19 سبتمبر 1914

عواد: جميع الحراس في مصر مستوى واحد.. والشناوي في «حتة تانية»

عواد: جميع الحراس في مصر مستوى واحد.. والشناوي في «حتة تانية»