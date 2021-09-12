أخبار عاجلة

الأندية تجتمع اليوم في اتحاد الكرة من أجل تشكيل رابطة المحترفين -
محمد عواد: «شتموني في الإسماعيلي وطفشوني وهددوني: هنبطلك كورة» -
إطلاق مشروع الفروسية في الإسكندرية لاكتشاف المواهب الرياضية (صور) -
حالة أمطار رعدية على عسير.. والأرصاد ينبه -
"تطوير مكة" و"وزارة السياحة" تناقشان آليات تنمية المزارات السياحية بالمنطقة -
«إيراد النهر»: ارتفاع معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل حتي نهاية شهر سبتمبر -
مصادرة طنَّيْن من الخضراوات والفواكه بمسفلة مكة -
صحة المدينة المنورة تُنفّذ 827 جولة تفتيشية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية -
تعرّف على الوقت الأمثل لشرب القهوة -
رغم قرار "التجارة" والمَطالب.. بنوك تُواصل تقديم خدماتها بالرقم المدفوع! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

فرقة الكوميدى تفتتح «حلم جميل» على المسرح العائم

Print
فرقة الكوميدى تفتتح «حلم جميل» على المسرح العائم فرقة الكوميدى تفتتح «حلم جميل» على المسرح العائم

لاقتراحات اماكن الخروج

قال الفنان أيمن عزب مدير فرقة المسرح الكوميدى بالبيت الفني للمسرح أن الفرقة تجرى حاليا بروفات العرض المسرحي الجديد «حلم جميل» من تأليف طارق رمضان ومن إخراج اسلام إمام، والذي من المنتظر إفتتاحه خلال أيام على المسرح العائم الكبير بالمنيل.

يقول إسلام إمام مخرج العرض أن العرض غنائي موسيقي استعراضي ،يدور حول شاب صعلوك يجول في الشوارع، يرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه، فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، ويظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم.

«حلم جميل» من تأليف طارق رمضان، ومن بطولة سامح حسين، سارة درزاوي، عزت زين، أحمد عبدالهادى، رشا فؤاد، جلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدى، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، موسيقى هشام جبر، أغانى طارق على، ومن إخراج إسلام إمام.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالشراكة مع «اليونيسيف».. «شباب الإسكندرية» تختتم فعاليات «مشواري» (صور)

بالشراكة مع «اليونيسيف».. «شباب الإسكندرية» تختتم فعاليات «مشواري» (صور)

محافظ مطروح يوافق علي مد فترة تلقي طلبات شغل الوظائف الإشراقية لنهاية سبتمبر

محافظ مطروح يوافق علي مد فترة تلقي طلبات شغل الوظائف الإشراقية لنهاية سبتمبر

علي جمعة لرافضي كتابة الأب أملاكه لبناته في حياته: والله عيب

علي جمعة لرافضي كتابة الأب أملاكه لبناته في حياته: والله عيب

البابا تواضروس يشهد تخريج 100 دارس بمدرسة تيرانس للتعليم اللاهوتي والوعظ (صور)

البابا تواضروس يشهد تخريج 100 دارس بمدرسة تيرانس للتعليم اللاهوتي والوعظ (صور)