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تكدس مروري على الطريق الزراعي السريع بنها – شبرا الخيمة بسبب حادث تصادم

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تكدس مروري على الطريق الزراعي السريع بنها – شبرا الخيمة بسبب حادث تصادم تكدس مروري على الطريق الزراعي السريع بنها – شبرا الخيمة بسبب حادث تصادم

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شهد الطريق الزراعي السريع بنها – شبرا الخيمة تكدسًا مروريًا إثر اصطدام سيارتين نقل وميكروباص في مدخل مدينة بنها في الاتجاه القادم من شبرا الخيمة إلى بنها، ما أدى إلى انقلاب السيارة النقل، وكانت محملة بالبضائع في وسط الطريق، وجاري رفع آثار الحادث، ولم تقع أي إصابات بشرية، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء أمجد محفوظ، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد وقوع حادث تصادم وتكدس مروري على الطريق الزراعي السريع.

وانتقلت قوات الأمن، وتبين أن الحادث جاء باصطدام سيارتين نقل وميكروباص في مدخل مدينة بنها في الاتجاه القادم من شبرا الخيمة إلى بنها، فيما انقلبت السيارة النقل وكانت محملة بالبضائع في وسط الطريق وجاري رفع آثار الحادث، وفتح الطريق أمام السيارات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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