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«بأسلوب إنتحال الصفة»..ضبط متهم لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين

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«بأسلوب إنتحال الصفة»..ضبط متهم لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين «بأسلوب إنتحال الصفة»..ضبط متهم لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين

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قالت وزارة الداخلية في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات بلاغ لقسم شرطة طور سيناء بمديرية أمن جنوب سيناء من (3 أشخاص) بتعرضهم للنصب والإحتيال عن طريق إتصال أحد الأشخاص بهم من رقم «مُحدد»وإدعى أنه من رجال الأمن، وطلب منهم تحويل مبلغ مالى عن طريق إحدى التطبيقات.
وأضافت في بيان اليوم الاحد: «تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن جنوب سيناء، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بالمنيا)».

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم إستهدافه، وأمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم في إرتكاب الواقعة ومبلغ مالى ومصوغات ذهبية و2 هاتف محمول وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وأن المبلغ المالى والمصوغات الذهبية من متحصلات الواقعة ووقائع أخرى، وبتطوير مناقشته إعترف بإرتكابه واقعتين بذات الأسلوب بدائرتى قسمى شرطة ( دهب- أول شرم الشيخ ) بجنوب سيناء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية» .

المصرى اليوم

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