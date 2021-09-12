5 متهمين وراء خطف «مالك كافية» بسبب خلافات مالية في بني سويف (التفاصيل )

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة إختطاف أحد الأشخاص ببنى سويف، ونجحت في تحديد وضبط الجناه، وتحرير المختطف.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بنى سويف من (ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة ناصر ببنى سويف) بغياب زوجها «مالك كافيه» عقب توجهه للكافيه مستقلاً سيارته، وإتصاله بها وقرر لها أنه فـى طريق عودته للمنزل إلا أنه لم يعد».

وأضافت: «تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف، أسفرت جهوده عن وجود خلافات مالية بين المتغيب و(مُدرس، مقيم بدائرة القسم) لسابقة وجود شراكة بينهما، وقيام المتغيب بإيهامه بقدرته على إستصدار عفو عن «شقيق زوجته» المحبوس على ذمة إحدى القضايا مقابل مبلغ مالى «تقاضاه منه» وأنه قام بإختطاف المجنى عليه لمساومته لإعادة أمواله».

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وتم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع 4 أشخاص، وأنهم قاموا بإختطاف المجنى عليه وتوثيقه وإحتجازه بإحدى المنازل بدائرة مركز شرطة بنى سويف، وكذا التحفظ على سيارته بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبإستهداف المنزل تم ضبط المتهمين وتحرير المجنى عليه، وتبين أنه مكبل اليدين ومصاب بكدمات بالوجه، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وأمكن ضبط السيارة الخاصة بالمجنى عليه ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية»