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لضبط المخالفات.. «الأمن الاقتصادي» يواصل حملاته الأمنية على مستوي الجمهورية

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لضبط المخالفات.. «الأمن الاقتصادي» يواصل حملاته الأمنية على مستوي الجمهورية لضبط المخالفات.. «الأمن الاقتصادي» يواصل حملاته الأمنية على مستوي الجمهورية

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واصل قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وتمكنت من ضبط 3183 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 12600 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 294 قضية أبرزها قضايا الضرائب العامة وجمارك وحماية أموال.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط 171 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية ومخالفات مبانى ومحلات بدون ترخيص، وتمكنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة من ضبط 1225 قضية تموينية متنوعة.

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

المصرى اليوم

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