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«أفريقية النواب» تنعي شهداء الطائرة السودانية

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«أفريقية النواب» تنعي شهداء الطائرة السودانية «أفريقية النواب» تنعي شهداء الطائرة السودانية

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أعرب النائب رزق جالى نصر الله وكيل لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب عن تعازيه وخالص مواساته لجمهورية السودان، في حادث تحطُم طائرة مروحية تابعة للقوات المسلحة السودانية بقرية التريس الجموعية جنوب العاصمة الخرطوم، والذي أسفر عن استشهاد عدد من أعضاء طاقم المروحية.

وتوجه «جالى» في بيان له اصدره اليوم بالدعاء إلى الله عز وجل أن يتغمد شهداء هذا الحادث بواسع رحمته وان يسكنهم فسيح جناته وان يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، معرباً عن ثقته في قدرة دولة السودان الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً على تجاوز هذا الحادث الأليم.

المصرى اليوم

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