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«الداخلية»: ضبط 5 مصانع لانتاج المطهرات والمنظفات دون ترخيص

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«الداخلية»: ضبط 5 مصانع لانتاج المطهرات والمنظفات دون ترخيص «الداخلية»: ضبط 5 مصانع لانتاج المطهرات والمنظفات دون ترخيص

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أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع وشركات عشوائية في مجال إنتاج المستلزمات الزراعية والمطهرات والمنتجات المغشوشة، وكذا المنتجات التي تنتج بإستخدام مواد مجهولة المصدر والتى تفتقد للإشتراطات الصحية والمعايير البيئية بنطاق محافظة الجيزة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط (5 مصانع ومخزن) عشوائية وبدون ترخيص والمديرون المسئولون عنها، حيث يتم خلالها تصنيع وتعبئة الكيماويات المستخدمة في تصنيع المطهرات والمنظفات ومستحضرات التجميل وتداول المواد الغذائية وإنتاج الأكواب والأطباق الورقية، حيث بلغ إجمالى المضبوطات 132٫8 طن مواد خام ومنتج نهائى لمستحضرات تجميل ومطهرات ومخلفات منزلية مغشوشة ومقلدة و1067 طن مواد خام ومنتج نهائى لمركزات صلصة ومشروبات سريعة التحضير وأغذية أطفال مغشوشة ومقلدة ،و2٫6 طن مواد خام عبارة عن «نحاس وألومنيوم» تستخدم في تصنيع المنتجات الكهربائية و875 ألف قطعة منتج نهائى لأكواب وأطباق كرتونية مختلفة المقاسات معدة للتداول، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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