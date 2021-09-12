محافظ أسوان: «ملتقى الاستثمار الأول» نقلة نوعية في مجال التنمية المستدامة

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كشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الأحد، عن أنه جاري الاستعدادات لتنظيم فعاليات ملتقى الاستثمار الأول، والذي يعد نقلة نوعية هامة في مجال التنمية المستدامة، مؤكدًا بأن الملتقى سوف يشهد مشاركة واسعة لكل مديري الاستثمار بجميع المحافظات، علاوة على ممثلي وزارة التنمية المحلية وهيئات التعمير والإصلاح الزراعي والتنمية الصناعية والاستثمار ومركز استخدامات الأراضي.

وأوضح اللواء أشرف عطية بأن هذا الملتقى يعد فرصة متميزة لتبادل الخبرات وطرح ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الاستثمار بمختلف ربوع مصر، لافتًا إلى أنه مخطط عرض الكثير من الرؤى والأفكار التي تساهم في إيجاد حلول عاجلة وسريعة للمشكلات التي تواجه الاستثمار بمختلف قطاعاته، وليكون عامل جذب لمزيد من الفرص الاستثمارية ورؤوس الأموال سواء من داخل مصر أو خارجها.

وفى نفس السياق، قامت الدكتورة غادة أبوزيد، نائب المحافظ، بعقد اجتماع تنسيقي يضم كل الجهات المعنية، وذلك لتحديد الأدوار ومتابعة كل الاستعدادات والتجهيزات المطلوبة لإنجاح فعاليات هذا المؤتمر الحيوي الهام.

وأكدت «أبوزيد» بأن الملتقى سوف يشهد تنظيم العديد من الجلسات وورش العمل من أجل إعداد وصياغة عدد من التوصيات المتخصصة لعرضها على مجلس الوزراء من أجل العمل على تنمية وتحسين مناخ الإستثمار بمختلف مجالات .