قيادى بالوفد يناشد المواطنين بعدم التهاون مع «كورونا».. ويطالبهم بسرعه تلقي اللقاح

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، عضو الهيئة العليا، إن التهاون الذي نراه مؤخرا من قبل بعض المواطنين في التعامل مع الموجة الرابعة من فيروس كورونا، سيؤدي إلى نتائج وخيمة، خاصة بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية بأن الموجة الرابعة التي يمر بها العالم الآن هي الأشد فتكا من الموجات السابقة، الأمر الذي يتطلب من الجميع تحمل مسؤولية المرحلة الراهنة والعمل على تجاوزها بأقل خسائر حفاظاً على أرواحهم .

وأوضح المهندس حمدي قوطة، في بيان له، أن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية بشأن توفير اللقاح لجميع المواطنين ستكون لها آثار إيجابية على معدل الإصابات اليومى، خاصة وأن هذا اللقاح يعمل على تقليل حدة الإصابة، ومن ثم أصبح الحصول عليه أمرا ضروريا وحتميا، مناشدا جميع المواطنين بضرورة الحصول على اللقاح للوقاية من خطر الإصابة.

وأشاد قوطة بمبادرة حزب الوفد، برعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة، بفتح مقرات الحزب بالمحافظات لتلقي المواطنين للقاح كورونا، مشيرا إلى أن هذا المبادرة تأتي في إطار الدور المجتمعي والتفاعلي الذي يحرص عليه حزب الوفد في الشارع المصري، وكذلك في إطار تحمل مسؤولياته الإجتماعية تجاه الدولة.

وطالب القيادى الوفدى، جميع الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بضرورة التكاتف من أجل المرور من تلك المحنة بسلام، والعمل على تكثيف حملات التوعية للمواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها الدولة لمواجهة هذا الفيروس اللعين وحفاظاً على الصحة العامة وتقليل خطر الإصابة به .