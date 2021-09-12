«قصور الثقافة» تفتتح فعاليات المسرح المتنقل في الإسماعيلية لمدن فايد وأبو سلطان

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في إطار تحقيق مبدأ العدالة الثقافية وتحت رعاية دكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوه،

دشن الكاتب محمد نبيل، وكيل وزارة الثقافة ورئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي، الأحد، فعاليات المسرح المتنقل التي انطلقت من قرية أبوسلطان التابعة لفرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبدالرحمن، لتقام فعالياته في الفترة من ٩/٨ حتى ٢٠٢١/٩/١٨ بمدينة فايد وقرية أبوسلطان.

تضمن برنامج الحفل ورش فنية، منها ورشة طباعة على القماش تدريب سهى عشري تحدثت خلالها عن فكرة الورشة والخامات المستخدمة (ألواح ناصبيان، ألوان بيجمنت، ألوان ريليف، ألواح إسفنج، قماش ستان، فرش للتلوين، بكر لاصق، وفرخ كانسون أسود).

ثم ورشة الحلى بالنحاس لتصنيع سلاسل ودلايات وأشكال نحاسية باستخدام حلقات مصغرة للوصل بين السلاسل وبعضها، مطعم بفصوص من الخرز الملون، تدريب الفنانة نجاة عبدالقادر وإشراف سماح علي، كما قدمت فرقة العرائس للفنان محمود نوح مجموعة من التابلوهات الفنية للأطفال المشاركة بالورش الفنية.

وفي إطار الاهتمام بالوقاية من فيروس كورونا، قدم د. على حمودة، محاضرة بعنوان الوقاية من كورونا، وقد بدأها بسؤال عن كيفية انتشار الفيروس، وقال إن البيانات أظهرت أن الفيروس المسبب لكوفيد 19 ينتشر من شخص لآخر من خلال المخالطة اللصيقة (ضمن 6 أقدام، أو 2 متر)، وينتشر الفيروس عن طريق الرزاز التنفسي المنطلق عندما يسعل المصاب بالفيروس أو يعطس أو يتنفس أو يتحدث. يمكن استنشاق هذا الرزاز أو دخوله في فم شخص آخر قريب أو في أنفه أو عينيه.

ويمكن أحيانًا أن ينتشر فيروس كوفيد 19 عند تعرض الشخص لقطيرات صغيرة تبقى عالقة في الهواء لعدة دقائق أو ساعات، ويسمى ذلك الانتقال بالهواء. من غير المعروف حتى الآن مدى شيوع انتشار الفيروس بهذه الطريقة.

ويمكن أن ينتقل أيضًا إذا لمس الشخص سطحا عليه الفيروس ثم لَمس فمه أو أنفه أو عينيه، مع أن هذه ليست الطريقة الرئيسية لانتقاله.

وأشار إلى ماهية أعراض كوفيد 19؟ وتحدث قائلا بأنه يمكن ألا تظهر الأعراض على بعض الأشخاص. أما عن الأعراض الأكثر شيوعا هي الحمى والسعال والتعب الشديد. وقد تشمل الأعراض الأخرى ضيق النفس وآلام العضلات والقشعريرة والتهاب الحلق والصداع وألم الصدر وفقدان حاستي التذوق أو الشم. هذه القائمة ليست شاملة. وقد لاحظ الخبراء أيضًا وجود أعراض أخرى أقل شيوعًا. قد تظهر بعد مدة تتراوح بين يومين إلى 14 يومًا من التعرض للعدوى.

واختتم الدكتور المحاضرة بسؤال كيف يمكن الوقاية من فيروس كورونا؟، وقال ما أوصت به مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) باتباع النصائح التالية:

- ابق على بعد 6 أقدام (2 متر) على الأقل عن أي شخص خارج نطاق المقيمين في منزلك.

- تجنب الازدحامات والأماكن المغلقة ذات التهوية السيئة

- يجب غسل اليدين كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، أو استخدام مطهر يدوي يحتوي على الكحول بنسبة 60٪ على الأقل وضع كمامة في الأماكن العامة، خاصة عند وجود صعوبة في التباعد الاجتماعي.

- تغطيه الفم والأنف بمرفقك أو بمنديل عند السعال أو العطس. تخلص من المنديل بعد استخدامه. واغسل يديك فورًا.

- تجنب لمس العينين والأنف والفم.

- تنظيف وتطهير الأسطح التي تلمسها يوميا وبشكل متكرر.

كما صعدت فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية بقيادة الفنان يحيي مولر المسرح المتنقل وقدمت مجموعة من التابلوهات الفنية على أنغام السمسية منها: أبويا وصانى، مركب حبيبي، مصر العظيمة، أنا الاسماعيلي، وراك وراك.

جدير بالذكر أنه افتتحت الفعاليات بحضور ا. ابتسام فريد مدير عام الإقليم، ا. شيرين عبدالرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، ا. احمد شوقي مدير إدارة المتابعة برئاسة الإقليم، ا. محمد احمد مدير الشؤون الفنية بالفرع ا. أحمد حمدي مسؤول الإعلام وخشبة المسرح المتنقل من صوت وإضاءة التابع للفرع ولفيف من القيادات المحلية والتنفيذية وأهالي ومصطافي مدن فايد وأبوسلطان

ويأتي المشروع بهدف الوصول الثقافي للقري المحرومة ثقافيًا بغرض تعزيز الانتماء، وبناء الوعى لخلق جيل جديد قادر على التفكير والاختلاف ومجابهة الفكر المتطرف.

قصور الثقافة تفتتح فعاليات المسرح المتنقل في الإسماعيلية لمدن فايد وأبو سلطان

قصور الثقافة تفتتح فعاليات المسرح المتنقل في الإسماعيلية لمدن فايد وأبو سلطان

قصور الثقافة تفتتح فعاليات المسرح المتنقل في الإسماعيلية لمدن فايد وأبو سلطان

قصور الثقافة تفتتح فعاليات المسرح المتنقل في الإسماعيلية لمدن فايد وأبو سلطان