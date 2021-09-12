بث مباشر الآن مباراة ليفربول وليدز يونايتد 12- 9 -2021 بدون تقطيع (لحظة بلحظة)

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، يخوض فريقه الأحد 12- 9 -2021، أمام ليدز يونايتد ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدروي الإنجليزي موسم 2021 – 2022K وينطلق اللقاء عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

مشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد الأحد 12- 9 -2021 اضغط هنا(1)

مشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد الأحد 12- 9 -2021 اضغط هنا (2)

يقترب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، من تحقيق رقم مميز جديد، في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويلتقي ليفربول، ليدز يونايتد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالبريميرليج، وقال الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن صلاح سجل 99 هدفا في 161 مباراة بالمسابقة.

وأضاف: «إذا سجل صلاح هدفًا ضد ليدز سيصبح خامس أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في المسابقة بعد آلان شيرر وهاري كين وسيرجيو أجويرو وتييري هنري». يذكر أن صلاح أحرز هدفين مع ليفربول هذا الموسم بالبريميرليج، بينما يتصدر برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) وميكائيل أنطونيو (وست هام) قائمة الهدافين بـ4 أهداف.