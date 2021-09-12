أخبار عاجلة

الأندية تجتمع اليوم في اتحاد الكرة من أجل تشكيل رابطة المحترفين -
محمد عواد: «شتموني في الإسماعيلي وطفشوني وهددوني: هنبطلك كورة» -
إطلاق مشروع الفروسية في الإسكندرية لاكتشاف المواهب الرياضية (صور) -
حالة أمطار رعدية على عسير.. والأرصاد ينبه -
"تطوير مكة" و"وزارة السياحة" تناقشان آليات تنمية المزارات السياحية بالمنطقة -
«إيراد النهر»: ارتفاع معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل حتي نهاية شهر سبتمبر -
مصادرة طنَّيْن من الخضراوات والفواكه بمسفلة مكة -
صحة المدينة المنورة تُنفّذ 827 جولة تفتيشية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية -
تعرّف على الوقت الأمثل لشرب القهوة -
رغم قرار "التجارة" والمَطالب.. بنوك تُواصل تقديم خدماتها بالرقم المدفوع! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. كوورة

تعديل مسار طائرة الألماني

Print
تعديل مسار طائرة المنتخب الألماني تعديل مسار طائرة الألماني

قال الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، إنه تم تعديل مسار الطائرة التي تقل الألماني العائد من آيسلندا بعد خوض مباراة بتصفيات .

وأكد الاتحاد الألماني، أن طائرة المنتخب توجهت إلى اسكتلندا من أجل الخضوع لفحص يتعلق بالسلامة.

وأوضح في بيان عبر موقع "تويتر": "رحلة عودة المنتخب تحول مسارها إلى إدنبرة (في اسكتلندا) من أجل إجراء فحص يتعلق بالسلامة على الطائرة".
وأضاف البيان "الكل بخير ونحن ننتظر بكل صبر حتى إتمام المهمة بهدوء ومهنية".

وكان المنتخب الألماني، تغلب على آيسلندا 4-0، أمس الأربعاء، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

المصدر: وكالات

كوورة

مواضيع متعلقة
محمد عواد: اختيارات حراس مرمى المنتخب لم تكن بالمجهود

محمد عواد: اختيارات حراس مرمى المنتخب لم تكن بالمجهود

البرتغال ترفض مقترح الفيفا باقامة كأس العالم كل عامين

البرتغال ترفض مقترح الفيفا باقامة كأس العالم كل عامين

هل يتم استبعاد مصطفى محمد من المنتخب بعد واقعة الجابون؟.. وأول رد من محمد صلاح بعد رفع الحظر

هل يتم استبعاد مصطفى محمد من المنتخب بعد واقعة الجابون؟.. وأول رد من محمد صلاح بعد رفع الحظر

ارتياح فى المنتخب بعد قرار الحكومة البريطانية

ارتياح فى المنتخب بعد قرار الحكومة البريطانية