مليون ريال برًّا بوالدته.. مواطن يتبرع بمضخة تنقية وأجهزة غسيل كلوي بتربة

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عبر اتفاق وقّعه لمشروع خيري بشراكة مجتمعية مع الشؤون الصحية بالطائف

في بادرة من بوادر البر والوفاء بالوالدين، قدّم المواطن عبدالله بن حسين بن زايد البقمي، مضخة لتنقية المياه وخمسة أجهزة غسيل كلوي بتكلفة تصل إلى 970 ألف ريال لمستشفى تربة العام؛ وذلك برًّا بوالدته.

هذا وقد قرر "البقمي" التبرع بالنيابة عن والدته بهذا المشروع الخيري من خلال شراكة مجتمعية مع الشؤون الصحية بالطائف، وتم توقيع الاتفاقية مع المتبرع من قِبَل الدكتور فواز الزائدي مدير الشؤون الصحية بالنيابة، الذي أعرب عن شكره وتقديره للمتبرع عبدالله البقمي الذي قدّم هذا المشروع الحيوي والمهم، والذي سيسهم في خدمة هذه الفئة بمحافظة تربة.

وقال مدير إدارة الشراكة المجتمعية عبدالرحيم بن أحمد المالكي: إن هذه المبادرة تأتي رغبة في تعزيز مساهمة القطاع الخاص والثالث في التنمية الصحية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتمكينه؛ لتقديم الدعم في الخدمات الصحية، مشاركًا للقطاع الحكومي وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين بجودة وكفاءة عالية.

وأكد "المالكي" أن هذا التبرع يؤكد الحرص على تفعيل الشراكة المجتمعية وإدراكًا من المتبرع للدور التطوعي والخيري في سبيل دعم الخدمات الصحية المختلفة.