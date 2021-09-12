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مدير تعليم الزلفي يترأس لجنة الاستعداد للاحتفال باليوم الوطني الـ٩١

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مدير تعليم الزلفي يترأس لجنة الاستعداد للاحتفال باليوم الوطني الـ٩١ مدير تعليم الزلفي يترأس لجنة الاستعداد للاحتفال باليوم الوطني الـ٩١
فعاليات لإبراز جهود المؤسس والاعتزاز بالدين والولاء للملك والوطن

مدير تعليم الزلفي يترأس لجنة الاستعداد للاحتفال باليوم الوطني الـ٩١

ترأس مدير تعليم الزلفي محمد الطريقي صباح اليوم الأحد، لجنة الاستعداد لليوم الوطني 91 بحضور أعضاء اللجنة.

ورحّب "الطريقي" في بداية الاجتماع بالجميع؛ مثمنًا الجهود المبذولة التي أسهمت في الانطلاقة الجادة من أول يوم دراسي من خلال التحصين للفئة المستهدفة للطلاب والطالبات وتهيئة المدارس لاستقبال الطلبة.

وأكد أهمية وضرورة الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة وفق توجيهات الوزارة؛ بحيث ‏تنفذ الفعاليات من قِبَل جميع المدارس الابتدائية عن بُعد، وحضوريًّا للمرحلة المتوسطة والثانوية ‏مع اتخاذ كل التدابير الوقائية والإجراءات الصحية لمن استكمل الجرعتين من الطلبة، ‏إبرازًا للدور العظيم الذي قام به الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه في جمع الشمل وتوحيد هذا الكيان الشامخ، وتأكيدًا للاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء إلى الوطن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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