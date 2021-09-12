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الأندية تجتمع اليوم في اتحاد الكرة من أجل تشكيل رابطة المحترفين
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الأحد 19 سبتمبر 2021 10:48 صباحاً
محمد عواد: «شتموني في الإسماعيلي وطفشوني وهددوني: هنبطلك كورة»
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الأحد 19 سبتمبر 2021 10:48 صباحاً
إطلاق مشروع الفروسية في الإسكندرية لاكتشاف المواهب الرياضية (صور)
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الأحد 19 سبتمبر 2021 10:48 صباحاً
حالة أمطار رعدية على عسير.. والأرصاد ينبه
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الأحد 19 سبتمبر 2021 10:40 صباحاً
"تطوير مكة" و"وزارة السياحة" تناقشان آليات تنمية المزارات السياحية بالمنطقة
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الأحد 19 سبتمبر 2021 10:40 صباحاً
«إيراد النهر»: ارتفاع معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل حتي نهاية شهر سبتمبر
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الأحد 19 سبتمبر 2021 10:34 صباحاً
مصادرة طنَّيْن من الخضراوات والفواكه بمسفلة مكة
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الأحد 19 سبتمبر 2021 10:26 صباحاً
صحة المدينة المنورة تُنفّذ 827 جولة تفتيشية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
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الأحد 19 سبتمبر 2021 10:26 صباحاً
تعرّف على الوقت الأمثل لشرب القهوة
-
الأحد 19 سبتمبر 2021 10:26 صباحاً
رغم قرار "التجارة" والمَطالب.. بنوك تُواصل تقديم خدماتها بالرقم المدفوع!
-
الأحد 19 سبتمبر 2021 10:26 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
بوتين يكرم أبطال الألعاب الأولمبية الروس
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 12 سبتمبر 2021 12:06 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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