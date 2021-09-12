«قصور الثقافة بجنوب سيناء» تبدأ فعاليات «كتاب القرية» بقرية الوادي بمدينة طور سيناء

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أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، فعاليات مشروع «كتاب القرية» بقرية الوادي بمدينة طور سيناء، ضمن عدد من المشروعات الثقافية والمبادرات المستحدثة لإقليم القناة وسيناء الثقافي.

وقال الكاتب الصحفي محمد نبيل في تصريحات له، الأحد، إنه في إطار تحقيق أهداف العدالة الثقافية التي تنتهجها وزارة الثقافة بكل قطاعاتها ومنها الهيئة العامة لقصور الثقافة التي تدعم مشروع ثقافي جديد بجنوب سيناء يتماشى والطبيعة الديموجرافية البيئة والأهالي بجنوب سيناء فقد انطلقت أوليات معارض كتاب الوديان، والتي تهدف للوصول لأهالي سيناء في مقرات إقاماتهم بوديان الجنوب وفي استضافة عوائل وشيوخ سيناء المخلصين لرسالة دعم الولاء والانتماء الأجيال القادمة وتحصين الوعي وتحقيق تنمية ثقافية لأهالي وديان سيناء.

بدأت الفعاليات «كتاب القرية» بمقعد الشيخ عودة عفنان شيخ قبيلة الحويطات، بعرض فني لفرقة تلقائيين أطفال جنوب سيناء وتقديم عدد من أغاني التراث السيناوي منها «يا مرحبا بأحبابنا» غناء المجموعة إشراف أماني عبدالفتاح وقيادة عازف الإيقاع محمد عبدالفتاح، تلاها عرض لمسرح العرائس بعنوان «رحلة لقصر الثقافة» فكرة وتقديم انتصار إبراهيم، والذي يقدم للنشء في شكل درامي تعريف بدور قصور الثقافة وما تقوم به من خدمات ثقافية وفنية وتكنولوجية لرفع الوعي الثقافي والفني واكتشاف ورعاية المواهب، أعقبها عرض فني لكورال أطفال طور سيناء، قدمت خلالها باقة من الأغاني الوطنية منها «يا حبيبتى يا مصر».

وفي السياق نفسه، نظم معرض لكتب إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، تضمن أكثر من 1000 كتاب من مختلف المعارف والعلوم، إشراف رحاب أحمد، هيثم حماد، محمد عبدالعظيم.

وبالتوازي عقدت ورشة فنية للمواهب بعنوان «رسم حر للبيئة السيناوية» تدريب سناء محمد، إشراف الفنانة التشكيلية وفاء فتحي مديرة قصر الطور، تناولت الورشة تدريب المشاركين على رسم عناصر فنية مستوحاة من البيئة السيناوية المحيطة، باستخدام أدوات بسيطة منها ورق رسم ملون وأقلام رصاص وألوان متنوعة، بهدف تنمية المهارات الفنية والإبداعية للنشء.

قصور الثقافة بجنوب سيناء تبدأ معارض كتاب الوديان من قبيلة الحويطات

قصور الثقافة بجنوب سيناء تبدأ معارض كتاب الوديان من قبيلة الحويطات

قصور الثقافة بجنوب سيناء تبدأ معارض كتاب الوديان من قبيلة الحويطات

قصور الثقافة بجنوب سيناء تبدأ معارض كتاب الوديان من قبيلة الحويطات