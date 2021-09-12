مُعلمة مصرية تحصل عى جائزة «أفضل معلم منجز ومبدع للعام 2021» بالهند

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت المعلمة غادة حسن علي مدرسة اللغة الإنجليزية بمدرسة مصطفى كامل الرسمية للغات ببنها محافظة القليوبية ورئيس وحدة التدريب والجودة بمدرستها على جائزة أفضل معلم منجز ومبدع للعام 2021 من مؤسسة أديوكوز للدارسين والباحثين بجامعة كزموس الدولية بالهند، وهي جائزة تمنح للمعلمين الذين لديهم شغف بتطوير التعليم ودمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية، وذلك لتكون ضمن عددًا من المعلمين المرشحين في كثير من البلدان العربية والأجنبية.

وقالت «حسن»: «أعمل معلمة لغة إنجليزية منذ أكثر من 20 عامًا، حصلت على لقب معلم ميكروسوفت خبير لأكثر من 3 سنوات متتالية من شركة ميكروسوفت العالمية وعملت بالتدريب كمدرب معتمد على العديد من المنصات التعليمية الخاصة بدمج التكنولوجيا بالتعليم وسفير أيضًا لهذه المنصات، منها منصة ويكلت ومنصة صوت الطلاب ومنصة نيربود ومنصة ميرج لتطبيقات الواقع المعزز والافتراضي التي تعد التقنية الأولى في العالم في مجال التعليم».

وأضافت أنها «قامت بتثميل مصر في عدد من المؤتمرات منها مؤتمر الفصول المشتركة الذي عقد في انجلترا عام 2010م وفي الكويت عام 2011 م وذلك تحت مظلة المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة».

وحصلت على جائزة المدرسة الدولية والعمل كمنسق لها عام 2018- 2021م التابعة للمجلس الثقاافى البريطانى والتي تعمل على دمج البعد الدولى والمواطنة الرقمية بالتعليم وقدمت عدد من المشروعات التعليمية والمبادرات الطلابية إلى استطعت بها التأهل للجائزة.

كما تم ترشيحها لجائزة الإبداع التكنولوجى في مجال التعليم من مؤسسة موجو العالمية ووحصلت أيضا على الجائزة عن عام 2019م عما قدمت في مجال التعليم والتدريب والمبادرات التربوية.

ومثلت مصر في أسبوع منصة بانسيه يناير 2021م لتكون ضمن المتحدثين بهذا المؤتمر عبر منصة ميكروسوفت تيمز والذي أشترك به 5 معلمين ومدربين وخبراء ميكروسوفت من الولايات المتحدة وماليزيا وسنغافورا وغيرها.