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بينها 5 طن كبدة فاسدة.. «شرطة »: ضبط 1225 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

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بينها 5 طن كبدة فاسدة.. «شرطة التموين»: ضبط 1225 قضية متنوعة خلال 24 ساعة بينها 5 طن كبدة فاسدة.. «شرطة »: ضبط 1225 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وتمكنت الحملات من ضبط 1225 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات ضبط 5٫25 طن كبدة، بدون بيانات مجهولة المصدر يشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

كما تم ضبط 3٫52 طن فيليه دواجن ومقطعات دواجن مجهولة المصدر، يشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس و53 كيلو جرام برجر غير صالح للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيته المدون عليه ويشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

وفى الغربية تم ضبط 96 طن أرز تموينى مدعم مخصص ربطاً على البطاقات التموينية الذكية يشتبه في عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى، ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة أمين عهدة بإحدى الشركات لتجارة الجملة.

وفى الدقهلية، تم ضبط 20 طن ملح طعام بدون بيانات أو مستندات مجهول المصدر ويشتبه في عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن محل لبيع ملح الطعام بدون ترخيص.

وتمكنت الحملات من ضبط 6٫5 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون بيانات مجهولة المصدر وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لتعبئة المنظفات الصناعية بمحافظة الشرقية.

وفى القليوبية تم ضبط 1800 قطعة ملابس جاهزة منتج نهائى مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة و2700 متر أقمشة وإستيكر مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة و3 ماكينات خياطة أدوات إنتاج، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة بدون ترخيص، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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