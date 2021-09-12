«لضبط العناصر الإجرامية والهاربين»..«الداخلية» تشن حملة أمنية بالقليوبية

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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط (26) قضية مخدرات، ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة (30) متهم «لعدد 10 منهم معلومات جنائية»).

كما ضبطت (9) قطع سلاح (نارى – أبيض)، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، بحوزة عدد من المتهمين.. فضلاً عن ضبط عدد من المراقبين الهاربين والمتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، تنفيذ (6165) حكم قضائى متنوع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية

يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.