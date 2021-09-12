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«أمن المنافذ» تضبط 4 وقائع تهريب و36 قضية أمن عام خلال 24 ساعة

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«أمن المنافذ» تضبط 4 وقائع تهريب و36 قضية أمن عام خلال 24 ساعة «أمن المنافذ» تضبط 4 وقائع تهريب و36 قضية أمن عام خلال 24 ساعة

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واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة، جهوده في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية.
قالت الداخلية في بيان اليوم الأحد: «استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.. فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط (4) قضايا تهريب».

وأضافت: «في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، تم ضبط (11) قضية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط (3) قضايا، وفى مجال الأمن العام تم ضبط (36) قضية».

وتابعت: «في مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (1478) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (199) حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها».

المصرى اليوم

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