«لاتهامه بالاتجار في العملة» .. تفاصيل ضبط أحد الأشخاص في بورسعيد

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتلقي تحويلات مالية من المصريين المقيمين بالخارج والاتجار بالعملة ببورسعيد.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص ببورسعيد بتلقي تحويلات مالية بالعملة الأجنبية «الدولار الأجنبي» على حسابه بالبنك من العديد من الأشخاص خارج البلاد، وتسلم المبالغ واستبدالها بما يعادل الجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم، وبحوزته مبلغ مالي عملات أجنبية، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندي بلغ مليون جنيه مصري وتسعين ألف دولار أمريكي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.