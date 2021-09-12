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«إدفع وخد شهادة جامعة».. ضبط مدير جمعية بتهمة التزوير في الاسكندرية ( التفاصيل )

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«إدفع وخد شهادة جامعة».. ضبط مدير جمعية بتهمة التزوير في الاسكندرية ( التفاصيل ) «إدفع وخد شهادة جامعة».. ضبط مدير جمعية بتهمة التزوير في الاسكندرية ( التفاصيل )

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تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط مدير جمعية بتهمة تزوير المحررات الرسمية، وبيع شهادات دراسية بمقابل مادى، وإيهام ضحاياه أنها صادرة من جهات رسمية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مدير إحدى الجمعيات بالإسكندرية، له معلومات جنائية، بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وخاصةً الشهادات الدراسية المنسوبة للجامعات المصرية وترويجها على راغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة بعد إيهامهم بأنها صحيحـة وصــادرة مــن الجهــات الرسمية مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم، وانحاله صفة رئيس نقابة وهمية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهداف مقر الجمعية، وأمكن ضبطه وعثر على أكلاشيه خاتم شعار الجمهورية والورق الأبيض خالى البيانات وممهور بخاتم شعار الجمهورية معد للتزوير، والشهادات والخطابات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للعدد من الجهات مزورة.

وبمواجهة المتهم أقر بممارسة نشاطه الإجرامى، وإستخدام جهاز الحاسب الآلى المضبوط في تزوير المحررات الرسمية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

المصرى اليوم

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