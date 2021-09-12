نجوم الفن يتنافسون على «من سيربح المليون»

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انتهى عدد من نجوم الفن من تسجيل 4 حلقات جديدة من برنامج المسابقات الشهير «من سيربح المليون»، في العاصمة البرتغالية لشبونة، مع الإعلامي جورج قرداحي، وهم الفنانة سمية الخشاب، ويسرا، وآسر ياسين، وأمينة خليل، وريم العبدالله، وباسل خياط، وظافر العابدين.

معروف أن سمية الخشاب عادت من البرتغال، أمس الأول، بعد حضور الاحتفال بعيد ميلاد قنوات mbc الـ30، وشاركها من مصر آسر ياسين ويسرا ونجلاء بدر، وظافر عابدين، والإعلامي معتز الدمرداش، وأمينة خليل، مشيرة إلى أنها استمعت بتلك الرحلة مع كل أصدقائها، وشارك في الحفل عدد من نجوم الإعلامي من بينهم نشوي الرويني، ونيشان، ورزان مغربي، ومهيرة عبدالعزيز، وفاطمة بن حوحو.