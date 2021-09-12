«المنبوذون يأكلون معاً».. تعليق ساخر من رئيس الليجا على رؤساء ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس

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لا زالت أجواء الصراع المشتعل في القارة العجوز بسبب فكرة دوري السوبر الأوروبي، التي تم وأدها مبكراً بسبب رفض اليويفا ومسؤولي الاتحاد المحلية لها، تسيطر على المسؤولين عن الكرة في أوروبا.

وكان 12 نادياً أوروبياً قد دعى لتأسيس دوري السوبر الأوروبي، على غرار دوري أبطال أوروبا، لكن الاتحاد الأوروبي حارب هذه الفكرة الجديدة بكل حزم، وتم القضاء عليها وتراجعت 9 أندية، بينما ظلت ثلاثة أندية تواصل الحرب من أجل ظهور البطولة الجديدة للنور وهى ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

وجمع عشاء مؤخراً في أحد المطاعم بين رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، مع رئيس ريال مدريد فلورنتنيو بيريز، ورئيس يوفنتوس أندريا أنييلي.

وتم توجيه سؤال لخافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا الإسبانية لكرة القدم حول تعليقه على العشاء الثلاثي الذي جمع بين الرؤساء الثلاثة، ورأيه في اجتماعهم معاً.

وقال تيباس رداً على هذه الصورة بشكل ساخر: «المنبوذون يواصلون ويأكلون معاً!».