أخبار عاجلة

الأندية تجتمع اليوم في اتحاد الكرة من أجل تشكيل رابطة المحترفين -
محمد عواد: «شتموني في الإسماعيلي وطفشوني وهددوني: هنبطلك كورة» -
إطلاق مشروع الفروسية في الإسكندرية لاكتشاف المواهب الرياضية (صور) -
حالة أمطار رعدية على عسير.. والأرصاد ينبه -
"تطوير مكة" و"وزارة السياحة" تناقشان آليات تنمية المزارات السياحية بالمنطقة -
«إيراد النهر»: ارتفاع معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل حتي نهاية شهر سبتمبر -
مصادرة طنَّيْن من الخضراوات والفواكه بمسفلة مكة -
صحة المدينة المنورة تُنفّذ 827 جولة تفتيشية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية -
تعرّف على الوقت الأمثل لشرب القهوة -
رغم قرار "التجارة" والمَطالب.. بنوك تُواصل تقديم خدماتها بالرقم المدفوع! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

التعليم العالي: إعلان نتائج الطلاب ممن تقدموا للالتحاق بالجامعات الأهلية (رابط اعرف نتيجتك)

Print
التعليم العالي: إعلان نتائج الطلاب ممن تقدموا للالتحاق بالجامعات الأهلية (رابط اعرف نتيجتك) التعليم العالي: إعلان نتائج الطلاب ممن تقدموا للالتحاق بالجامعات الأهلية (رابط اعرف نتيجتك)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الموقع الإلكتروني لقبول الطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة)، نتائج تنسيق الطلاب الذين أدوا الاختبارات الإلكترونية حتى يوم الخميس 9 سبتمبر 2021، على الموقع الإلكتروني.

وعلى الطلاب مراجعة الموقع الإلكتروني http://admission.egypt-hub.edu.eg لمعرفة الكليات المُرشحين للالتحاق بها، واستكمال الإجراءات المطلوبة للقيد بالكليات وذلك بمقرات هذه الجامعات.

وعلى الطلاب الذين استنفذوا الرغبات، الدخول مرة أخرى على الموقع الإلكتروني، لإعادة ترتيب الرغبات من جديد، وفقًا للبرامج الدراسية المُتاحة.

ولا يزال باب التقديم مفتوحًا للتقديم للجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) أمام الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة.

ويعتمد نظام القبول بالجامعات الأهلية الأربع على المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حسابه من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة، مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70% لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25% للاختبار المعرفي وفقًا لكل قطاع + 5% لاختبار التفكير النقدي)، وتُعقد الاختبارات بمراكز الاختبارات الإلكترونية الحديثة التي أنشأتها الوزارة في الجامعات المصرية، ويتم توجيه الطالب للمركز الأقرب لسكنه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالشراكة مع «اليونيسيف».. «شباب الإسكندرية» تختتم فعاليات «مشواري» (صور)

بالشراكة مع «اليونيسيف».. «شباب الإسكندرية» تختتم فعاليات «مشواري» (صور)

محافظ مطروح يوافق علي مد فترة تلقي طلبات شغل الوظائف الإشراقية لنهاية سبتمبر

محافظ مطروح يوافق علي مد فترة تلقي طلبات شغل الوظائف الإشراقية لنهاية سبتمبر

علي جمعة لرافضي كتابة الأب أملاكه لبناته في حياته: والله عيب

علي جمعة لرافضي كتابة الأب أملاكه لبناته في حياته: والله عيب

البابا تواضروس يشهد تخريج 100 دارس بمدرسة تيرانس للتعليم اللاهوتي والوعظ (صور)

البابا تواضروس يشهد تخريج 100 دارس بمدرسة تيرانس للتعليم اللاهوتي والوعظ (صور)