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اشتروا عربيات بمستندات مزورة.. سقوط تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية بالقاهرة

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اشتروا عربيات بمستندات مزورة.. سقوط تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية بالقاهرة اشتروا عربيات بمستندات مزورة.. سقوط تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية بالقاهرة

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تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين بتهمة تزوير محررات رسمية، وشراء سيارات بمستندات مزورة، وجاري ضبط باقى أفراد التشكيل العصابي بالقاهرة.

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مدير معرض للسيارات بالقاهرة لتعرضه لواقعة إحتيال من قبل أحد الأشخاص لقيامه بشراء سيارة منه بنظام التقسيط المباشر وعقب ذلك قام ببيعها بموجب مستندات مزورة.

على الفور تم تشكل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة 6 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية، وقاموا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وإستخدامها في النصب والإحتيال على المواطنين والشركات عن طريق الإستيلاء على السيارات من المعارض المختلفة عن طريق شراء السيارة بنظام التقسيط ودفع جزء كمقدم من ثمنها، وعقب إستلامـها يقومــوا بتزوير المبايعات التــى يتحصلون عليها مــن معارض السيارات الموجــهة لوحدات المرور لإنهاء إجراءات الترخيص والمثبت بها حظر بيع تلك السيارات وإثبات بها أن السيارات تم شرائها نقداً بدون حظر بيع على خلاف الحقيقة.

كما توصلت التحريات إلى إتباع أفراد التشكيل العصابى المذكورين ذات الأسلوب الإجرامى بشأن الواقعة محل البلاغ وتمكنوا من خلال ذلك من إستيلائهم على السيارة المُبلغ عنها دون دفع ثمنها كاملاً، وإستبدالهم مبايعة للسيارة صحيحة منسوب صدورها من شركة لتجارة السيارات مدون بها حظر بيع بمبايعة أخرى مزورة.

عقب تقنــــــين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى أمكن ضبط إثنين من المتهمين، وعثر بحوزة أحدهما على مبلغ مالى.

وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى بالإشتراك مع باقى أفراد التشكيل العصابى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.

المصرى اليوم

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