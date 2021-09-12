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نائب: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ستحقق نتائج إيجابية قريباً

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نائب: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ستحقق نتائج إيجابية قريباً نائب: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ستحقق نتائج إيجابية قريباً

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قال النائب أيمن أبوالعلا، وكيل أول لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه لمس وجود إرادة سياسية، مما تضمنته محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، نحو خارطة طريق طموحة في مجال حقوق الإنسان.

وأوضح «أبوالعلا» في تصريحات لـ«المحررين البرلمانيين» إن المحاور الأربعة التي تم استعراضها في الاستراتيجية الوطنية، تحقق التكامل مع بعضها البعض في ترسيخ حقوق مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وأيضا حقوق الفئات المختلفة من مرأة وطفل وأشخاص ذوي إعاقة، وشباب وكبار السن.

وأشار إلى أن الحوار المجتمعى الذي سبق إقرار هذه الإستراتيجية يؤكد تحقيقها لنتائج إيجابية منتظرة على أرض الواقع.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن الإقرار من جانب السلطة التنفيذية، سيتم متابعة تطبيقه من جانب مجلس النواب، خاصة وأن ألزمت نفسها بهذه الاستراتيجية لمده خمسة سنوات أمام محلس النواب والشعب المصري والعالم.

ولفت النائب إلى أن إقرار الدولة المصرية لهذه الإستراتيجية ليس بجديد عليها، وخاصة أن كانت من أولى الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام ١٩٤٨، ولم تتوقف مساهمتها في هذا المجال عند هذا التاريخ، بل استمرت وإلى الآن بإيمان عميق واقتناع وطني ذاتي بأهمية اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إسهامات وإنجازات المجتمع المدني واضحة وشراكته مع الدولة لا غنى عنها، وبالتالى اعتبار عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، سيكون خطوة أكبر نحو تعميق العمل الأهلى والمجتمعى في مصر وبشكل مختلف، مشيدًا بالتوصيات التي تحدث بشأنها الرئيس السيسى في نهاية خطابه، وخاصة فيما يتعلق تطوير منظومة تلقي ومتابعة الشكاوى في مجال حقوق الإنسان للاستجابة السريعة والفعالة لأية شكاوى والتواصل الفعال مع جهات الاختصاص بشأنها، وتكثيف الجهود الوطنية لبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.

المصرى اليوم

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