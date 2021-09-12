«الداخلية»: ضبط 191 قطعة سلاح و276 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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واصلت أجهزة وزارة الداخليةحملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (191) قطعة سلاح نارى، (276) قضية مخدرات وتنفيذ (85671) حكم قضائى متنوع.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد :«في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن ضبط 191 قطعة سلاح نارى، بحوزة 162 متهما ،و(230) قطعة سلاح أبيض».

وأضافت :«تم تنفيذ (85671) حكم قضائى،بإجمالى (5682) محكوم عليهم، وضبط تشكيل عصابى، ضم (6) متهمين، إرتكبوا (16) حادث متنوع، وضبط (276) قضية مخدرات ،بإجمالى (283) متهما»

وتابعت: «في مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط (28) متهما، و(23) متهما للقيام باعمال بلطجة، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (362) دراجة نارية مخالفة، وضبط (19958) مخالفة مرورية متنوعة».

وشددت: «في مجال فحص السائقين تم فحص (30) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية»