أخبار عاجلة

الأندية تجتمع اليوم في اتحاد الكرة من أجل تشكيل رابطة المحترفين -
محمد عواد: «شتموني في الإسماعيلي وطفشوني وهددوني: هنبطلك كورة» -
إطلاق مشروع الفروسية في الإسكندرية لاكتشاف المواهب الرياضية (صور) -
حالة أمطار رعدية على عسير.. والأرصاد ينبه -
"تطوير مكة" و"وزارة السياحة" تناقشان آليات تنمية المزارات السياحية بالمنطقة -
«إيراد النهر»: ارتفاع معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل حتي نهاية شهر سبتمبر -
مصادرة طنَّيْن من الخضراوات والفواكه بمسفلة مكة -
صحة المدينة المنورة تُنفّذ 827 جولة تفتيشية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية -
تعرّف على الوقت الأمثل لشرب القهوة -
رغم قرار "التجارة" والمَطالب.. بنوك تُواصل تقديم خدماتها بالرقم المدفوع! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«الداخلية»: ضبط 191 قطعة سلاح و276 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

Print
«الداخلية»: ضبط 191 قطعة سلاح و276 قضية مخدرات خلال 24 ساعة «الداخلية»: ضبط 191 قطعة سلاح و276 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أجهزة وزارة الداخليةحملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (191) قطعة سلاح نارى، (276) قضية مخدرات وتنفيذ (85671) حكم قضائى متنوع.
قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد :«في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن ضبط 191 قطعة سلاح نارى، بحوزة 162 متهما ،و(230) قطعة سلاح أبيض».

وأضافت :«تم تنفيذ (85671) حكم قضائى،بإجمالى (5682) محكوم عليهم، وضبط تشكيل عصابى، ضم (6) متهمين، إرتكبوا (16) حادث متنوع، وضبط (276) قضية مخدرات ،بإجمالى (283) متهما»
وتابعت: «في مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط (28) متهما، و(23) متهما للقيام باعمال بلطجة، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (362) دراجة نارية مخالفة، وضبط (19958) مخالفة مرورية متنوعة».
وشددت: «في مجال فحص السائقين تم فحص (30) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية»

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«إيراد النهر»: ارتفاع معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل حتي نهاية شهر سبتمبر

«إيراد النهر»: ارتفاع معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل حتي نهاية شهر سبتمبر

احتفالا باليوم العالمى لتنظيف الشواطئ: «البيئة» تنفذ أكبر حملة بالإسكندرية (صور)

احتفالا باليوم العالمى لتنظيف الشواطئ: «البيئة» تنفذ أكبر حملة بالإسكندرية (صور)

حالة الطقس اليوم .. وارتفاع درجات الحرارة حتى الخميس

حالة الطقس اليوم .. وارتفاع درجات الحرارة حتى الخميس

سامح شكري يُجري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية إسرائيل (التفاصيل)

سامح شكري يُجري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية إسرائيل (التفاصيل)