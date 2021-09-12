ضبط مصنع ملابس بدون ترخيص في القليوبية

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ضبطت مباحث التموين في مديرية أمن القليوبية مصنعًا للملابس الجاهزة بدون ترخيص، عُثر به على كميات كبيرة من الأقمشة المُصنَّعة وغير المُصنَّعة ومجموعة من الاستيكر ومستلزمات الإنتاج، وتم التحفظ على المصنع والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث التموين يفيد بضبط مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة بدون ترخيص، وتم ضبط 1800 قطعة ملابس جاهزة «منتج نهائي» مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة و2700 متر أقمشة واستيكر ومستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة و3 ماكينات خياطة أدوات إنتاج، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس بالمصنع، وتولت النيابة التحقيق.