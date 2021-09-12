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باع الشقة مرتين.. ضبط صاحب شركة بتهمة النصب على المواطنين بالقاهرة

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باع الشقة مرتين.. ضبط صاحب شركة بتهمة النصب على المواطنين بالقاهرة باع الشقة مرتين.. ضبط صاحب شركة بتهمة النصب على المواطنين بالقاهرة

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تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط صاحب شركة استيراد بتهمة الإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين من راغبى تملك الوحدات السكنية وخاصة بالمدن الجديدة بالقاهرة.

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إحدى السيدات بالقاهرة، بتعرضها لواقعة إحتيال والإستيلاء على مبالغ مالية من قِبل أحد الشخاص بزعم بيع شقة سكنية لها وإكتشافها عقب ذلك ببيع ذات الشقة لشخص آخر.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها صاحب مؤسسة للإستيراد والتصدير له معلومات جنائية.

وتبين قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين من راغبى تملك الوحدات السكنية وخاصة بالمدن الجديدة، وذلك عن طريق قيامه بالإعلان على وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة عن بيع وحدات سكنية بالمدن الجديدة وتمكن من إستقطاب العديد من المواطنين راغبى شراء الوحدات المعلن عنها وإبرامه عقود بيع وهمية على تمليكهم تلك الوحدات وتمكن بالأسلوب الإجرامى المشار إليها من الإستيلاء على مبلغ مالى من إحدى السيدات بزعم بيع وحدة سكنية لها وقيامه بتحرير عقد بيع لآخر بخصوص ذات الوحدة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم بالمقطم، وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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