«الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط» يصدر 16 كتابا

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يصدر مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، الذي يقام خلال الفترة من ٢٥ الى٣٠ سبتمبر الجارى، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، 16 كتابا عن المكرمين ورموز العمل السينمائي الذين يحتفي بهم المهرجان.

وتتضمن الكتب، «الثائر»، من تأليف الناقدة ميرفت عمر ويتضمن سيرة ومسيرة المخرج السينمائي الكبير على بدرخان الذي اهدته ادارة المهرجان دورته السابعة والثلاثين، و«النقد شفاه تبتسم»، تأليف الناقد أحمد سعد الدين عن حياة المخرج الكبير عمر عبدالعزيز ملك الكوميديا في السينما المصرية، و«وجوه وهوامش»، تأليف الناقدة ناهد صلاح عن مسيرة النجم خالد الصاوي مع الفن هاويا ومحترفا ونجما كبيرا يكرمه المهرجان، و«سبحان العاطي» ليوسف معاطي تأليف الكاتب الساخرة جيهان الغرباوي عن حياة أمير الكتابة الكوميدية يوسف معاطي.

كما يصدر المهرجان، كتاب «سلوي خطاب رحلة فن»، تأليف الناقد محمد يوسف الشريف عن قصة حياة ومسيرة النجمة سلوي خطاب، و«خيرية البشلاوي نور وظلال» عن مشوار الناقدة السينمائية خيرية البشلاوي تأليف الكاتبة انتصار دردير أكثر من نصف قرن في عالم النقد السينمائي، و«كوثر هيكل أيقونة الرومانسية» عن حياة أميرة الرومانسية الكاتبة الراحلة كوثر هيكل تأليف ابنتها الكاتبة سماح ابو بكر عزت، و«أضواء وظلال» عن مشوار المخرج ومدير التصوير الكبير الدكتور طارق التلمساني في عالم السينما تأليف الكاتبة مي التلمساني.

ويصدر المهرجان مجموعة كتب في الاحتفال بمئوية عدد من الرموز السينمائية، وهم كمال الشناوي الذي يحتفي المهرجان به نجما لامعا في سماء السينما المصرية على مدار أكثر من ستين عاما ويصدر عنه المهرجان كتاب «الدونجوان والشرير والكوميديان» تأليف الناقد السينمائي الدكتور وليد سيف، وعن حياة المعلم محمد رضا يصدر المهرجان كتاب «معلم السينما المصرية محمد رضا» تأليف الناقد طارق مرسي يتضمن مسيرة المعلم رضا على مدار أكثر من نصف قرن والذي شكل مدرسة خاصة في عالم الضحك، كما انتهي الناقد الكبير طارق الشناوي من تأليف كتاب عن مشوار المخرج الكبير عاطف سالم السينمائي يتضمن مقالات نقدية عن أفلام المخرج الكبير ومسيرته الابداعية، وعن حياة المنتج الكبير رمسيس نجيب انتهي الناقد والباحث السينمائي أشرف غريب من تأليف كتابه الأوراق الخاصة الذي يتضمن مسيرة المنتج الكبير في عالم السينما واكتشافه عشرات النجوم والنجمات الذين أثروا الشاشة العربية بابداعاتهم .

وانتهى الكاتب سمير شحاتة من تأليف كتاب عن وزير الثقافة الأسبق الدكتور ثروت عكاشة بمناسبة ميلاده المئوي وما قدمه للثقافة المصرية من إنشاء أكاديمية الفنون وغيرها من إنجازات تشهد بعظمة ما قدمه الرجل، ويصدر المهرجان أيضا كتاب في تأبين الناقد السينمائي ضياء حسني الذي فقدناه في الأسابيع الأخيرة والذي يتضمن مجموعة من مقالاته التي كتبها وتركها تراثا للأجيال القادمة تحت عنوان كلمات تبقي اعداد وتقديم الناقد السينمائي أسامة عبدالفتاح.

وكان المهرجان قد أصدر الناقد السينمائي الدكتور وليد سيف كتابه من روائع مهرجان الإسكندرية السينمائي وسينما البحر المتوسط ٢٠٠٠- ٢٠٢٠ والذي يتضمن مجموعة من أهم الأفلام التي عرضها المهرجان في عشرين عام.