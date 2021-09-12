مبالغ تصل إلى 11 مليون جنيه.. ضبط تجار عملة بسوهاج

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تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإشتراك مع آخر مقيم خارج البلاد بممارسة نشاط غير مشروع في تحويل الأموال والإتجار بالنقد الأجنبى بسوهاج.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية، والثانى مقيم بمحافظة سوهاج، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التي يعمل بها أحدهما بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثانى عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد.

وأكدت التحريات أم المتهم الثاني يقوم بإستلام الأموال وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات الأخرى من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه بسوهاج، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع الآخر المتواجد حالياً خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى إحدى عشر مليون جنيه مصرى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.