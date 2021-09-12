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في حادث قطار الشرقية.. إخلاء سبيل السائق ومساعده وعامل التحويلة

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في حادث قطار الشرقية.. إخلاء سبيل السائق ومساعده وعامل التحويلة في حادث قطار الشرقية.. إخلاء سبيل السائق ومساعده وعامل التحويلة

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أخلت نيابة الزقازيق العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، سبيل سائق القطار رقم 570، ومساعده وعامل التحويلة، على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية خروج عربات من القطار عن القضبان بالقُرب من محطة الشبانات التابعة لمركز شرطة الزقازيق، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية لفحص الواقعة لبيان سبب خروج عربات القطار عن القضبان.

البداية كانت بتلقي غرفة العمليات بإدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الشرقية، بلاغا يفيد وقوع حادث خروج ثلاث عربات عن القضبان للقطار رقم ٥٧٠ خط بنها بورسعيد والقادم من بورسعيد ،وذلك أمام محطة الشبانات بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية في تمام الساعه الحادية عشر والنصف صباح الجمعة الماضي، وأسفر الحادث عن وقوع ثلاث إصابات فقط تم نقلهم جميعا لمستشفى الزقازيق العام، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، كما انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم التحفظ على السائق ومساعده وعامل التحويلة لحين ورود التحريات، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة لفحص الواقعة وبيان سبب خروج العربات عن القضبان .

المصرى اليوم

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