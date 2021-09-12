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بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي.. ضبط مدير شركة بالإسكندرية

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بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي.. ضبط مدير شركة بالإسكندرية بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي.. ضبط مدير شركة بالإسكندرية

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تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط مدير شركة بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالإسكندرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مدير شركة لقطع غيار السيارات بالإسكندرية بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، متخذاً من مقر الشركة الخاصة به مقراً لمزاولة نشاطه من خلال إجراء عمليات بيع وهمية لبعض الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية ومقيمين داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع بإستخدام بطاقات الخصم الخاصة بهم بالعملة الأجنبية، وإستبدالها لهم بالجنيه المصرى نظير عمليات البيع الوهمية المشار إليها مقابل عمولة مالية، بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 2،500،000 مليون جنيه مصرى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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