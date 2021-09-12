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استهدفت إعادة الانضباط .. شرطة المرور تضبط 4497 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

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استهدفت إعادة الانضباط .. شرطة المرور تضبط 4497 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة استهدفت إعادة الانضباط .. شرطة المرور تضبط 4497 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بجميع الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 4497 مخالفة مرورية متنوعة.

وقالت «الداخلية»، في بيان اليوم الأحد : «تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على جميع الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى والحد من وقوع الحوادث على الطرق، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4497) مخالفة مرورية متنوعة».

وأضافت : «من بين المخالفات (1415) مخالفة لتجاوز السرعة المقررة، و(167) مخالفة للسير بدون تراخيص، و(7) مخالفات دراجات نارية، و(7) مخالفات موقف عشوائى، و(33) مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية».

المصرى اليوم

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