ضبط 9 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء في حملة بطوخ

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تمكنت مباحث القليوبية من القبض على 9 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، خلال حملة أمنية شنتها مديرية أمن القليوبية على بعض قرى مركز شرطة طوخ، كما تم ضبط 30 تاجر مخدرات بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من رئيس مكتب مخدرات القليوبية يفيد بقيام حملة أمنية استهدفت قرية مشتهر بدائرة مركز شرطة طوخ وعددًا من القرى المجاورة لها، وأسفرت عن ضبط 9 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، كما تم ضبط 30 تاجر مخدرات، لـ 10 منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم كميات مختلفة من المخدرات، كما تمكنت الحملة من تنفيذ 6165 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وأُخطرت النيابة، فتولت التحقيق.