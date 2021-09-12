مصرع 9 أشخاص في حادث تصادم أعلى كوبري سمالوط على النيل

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لقي 9 أشخاص مصرعهما في حادث تصادم اعلي كوبري سمالوط على النيل بالمنيا.

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحادث تصادم سيارة رقم 8273 ملاكي بآخري نقل «خلاط» رقم 3971، اعلي كوبري سمالوط على النيل.

تسبب الحادث في وفاة 9 أشخاص بينهم طفلين، وهم جمال محمد كمال، 10 سنوات، ومكة هشام محمد إسماعيل، 4 سنوات، وشقيقها حازم 30 سنه، فايزة محمود زكي، 35 سنه، وشقيقها علاء، 40 سنه، وحشمت محمد إسماعيل، 75 سنه، وشقيقة طه، ووفائي حشمت مع إسماعيل، 52 سنه، ورجيه عبدالمطلب محمد،،، 41 سنه، مقيمون جميعا بقرية السرارية بمركز سمالوط .

تم نقل الضحايا إلى مشرحة مستشفي سمالوط النموذجي تحت تصرف النيابة العامة ..