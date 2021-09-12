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وزير النقل يستقل جرار اختبار السكة للقطار الكهربائي ()

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وزير النقل يستقل جرار اختبار السكة للقطار الكهربائي (فيديو) وزير النقل يستقل جرار اختبار السكة للقطار الكهربائي ()

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استقل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، جرار اختبار أعمال السكة لمشروع قطار LRT في المسافة من محطتي بدر والعبور بطول 24 كيلومترًا.

وأجرى «الوزير» اختبارًا للتأكد من انتهاء وجاهزية وصلاحية أعمال السكة بتلك المسافة، حيث بلغت النسبة الإجمالية لأعمال السكة 70%.

ووجّه وزير النقل، في تصريحات له، الأحد، بأن يتم الانتهاء من أعمال تنفيذ الطرق الواصلة بين الطرق الرئيسة وأماكن الانتظار بكل المحطات، خاصة مع التقدم في أعمال تنفيذ التخطيط السطحي للمحطات وأعمال ساحات انتظار السيارات وكباري المشاة.

المصرى اليوم

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