طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون امتحان الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس بالشرقية

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يؤدي طلاب الشهادة الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، الأحد، امتحان الدور الثاني في مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية علوم، والتفاضل والتكامل للشعبة العلمية رياضيات، وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، وسط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بالتنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة اللجان الامتحانية وتأمينها والتأكد من جاهزيتها وتهويتها لاستقبال الطلاب.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقية الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة وتجهيز اللجان، البالغ عددها 23 لجنة على مستوي 20 إدارة تعليمية بمراكز ومدن المحافظة، استعداداً لأداء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، فضلًا عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم وأخرى فرعية بكل إدارة تعليمية، تضم ممثلا عن مديرية الصحة، والتأمين الصحي، ومرفق الإسعاف، للتعامل الفوري مع الحالات المرضية، ونقلها فورًا إلى مستشفى الإحالة لتلقي العلاج اللازم، كما تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة وغرفة الكنترول.