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«الداخلية» تواصل جهودها لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية ( التفاصيل )

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«الداخلية» تواصل جهودها لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية ( التفاصيل ) «الداخلية» تواصل جهودها لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية ( التفاصيل )

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أعلنت وزارة الداخلية عن مواصلة جهودها لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية، عقب ان أكدت معلومات وتحريات الأدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب مكتب للخدمات التعليمية- مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه بنطاق محافظة المنيا والمحافظات المجاورة من راغبى الحصول عليها متخذاً من المكتب المشار إليه مقراً لتزوير المحررات الرسمية.
وقالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم إستهداف مقر المكتب، وأمكن ضبطه، وعثر على عدد من الشهادات منسوب صدورها لعدد من الجهات المختلفة بعضها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية «مقلد» والبعض الآخرخالية البيانات ومعدة للتزوير وشهادات تقدير منسوب صدورها لبعض الجهات تحمل بصمة أكلاشيه خالية البيانات ومعدة للتزوير وشهادات دراسية منسوب صدورها لإحدى الأكاديميات التعليمية بأسماء أشخاص مختلفة وأخرى خالية البيانات وكذا جهاز حاسب آلى بفحصه فنياً تبين أنه محمل بعدد من الملفات والمستندات الداله على نشاطه الإجرامى».

وأضافت: «وبمواجهه المتهم المضبوط أقر بنشاطه الإجرامى وقيامه بإصطناع المحررات بإستخدام الأجهزة المضبوطة من خلال برامج تعديل الصور وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية»

المصرى اليوم

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