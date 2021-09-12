بتعاملات 1.5 مليون جنيه.. القبض على متهم لتجميع مدخرات العاملين في الخارج في المنيا

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ضبطت أجهزة الامن أحد الأشخاص لقيامه بالإشتراك مع آخر مقيم خارج البلاد بممارسة نشاط غير مشروع في تحويل الأموال والإتجار بالنقد الأجنبى.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام(شخصين»أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية«والثانى مقيم بدائرة مركز شرطة العدوه بمحافظة المنيا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التي يعمل بها أحدهما بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثانى عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون».

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه المقيم بمحافظة المنيا، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع الآخر»المتواجد حالياً خارج البلاد«، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى ( 1،5 مليون جنيه مصرى)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.