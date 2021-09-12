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مصرع ربة منزل صدمتها سيارة على الطريق الدائري بقليوب

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مصرع ربة منزل صدمتها سيارة على الطريق الدائري بقليوب مصرع ربة منزل صدمتها سيارة على الطريق الدائري بقليوب

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لقيت ربة منزل مصرعها صدمتها سيارة ملاكى بها على الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي دائرة مركز شرطة قليوب وتم نقل الجثة لمستشفى قليوب العام وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم ووفاة ربة منزل مجهولة أعلى الطريق الدائري اتجاه الجيزة أمام منطقة أم بيومي دائرة المركز.

انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي «د ي ه 917» قيادة «و ن ب» 38 سنة، فوجئ بسيدة مجهولة تعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداتها واصطدم بها مما تسبب في وفاتها على الفور.

وبمناظرة الجثة تبين أن المتوفاة مجهولة الهوية، في العقد الرابع من العمر، ولم يعثر بحوزتها على ثمة أوراق تفيد في تحديد شخصيتها ولم يتعرف أحد من أهالي المنطقة عليها، وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة، التي أمرت بالاستعلام حول شخصية المتوفاة.

المصرى اليوم

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