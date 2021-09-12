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الداخلية :ضبط تشكيلاً عصابياً لسرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول بالسويس

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الداخلية :ضبط تشكيلاً عصابياً لسرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول بالسويس الداخلية :ضبط تشكيلاً عصابياً لسرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول بالسويس

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أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس بالإشتراك مع قطاع الأمن العام تواجد سيارة فنطاس على خط السولار ( السخنة/ التبين ) الممتد بالمنطقة الجبلية، وبالإنتقال أمكن ضبط السيارة حال خروجها من أحد المدقات الجبلية قيادة (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة) ومُحملة بكمية من المواد البترولية «سولار» تقدر بحوالى ( 40 طن ) مُستولى عليها من الخط وقرر أنه كان فـى طريقه لتوصيلها لمالك السيارة .
كما أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس من أن وراء تركيب المحبس على الخط وتحميل السيارة ( 3 أشخاص، مقيمين بالجيزة) وقيامهم بالتردد على أحد المدقات الجبلية بطريق الجلالة .
عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهم أمكن ضبطهم حال تواجدهم بالمدق وبحوزتهم سيارة ربع نقل وبندقية آلية وعدد من الطلقات وكذا خزينة لذات السلاح ومبلغ مالى و4 هواتف محمولة وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وحيازتهم للسلاح المضبوط لحماية نشاطهم الإجرامى وأن السيارة المضبوطة ملك أحد المتهمين، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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