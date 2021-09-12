الصراع يشتعل بين ليفربول ومانشستر سيتي على صفقة جديدة

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يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد صراعاً جديداً بين مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ونظيره ليفربول على إحدى الصفقات الجديدة المميزة.

وكشفت تقارير إنجليزية أن الليفر والسيتي يرغبان في ضم الموهبة الإنجليزية الشابة جود بيلينجهام، المحترف في صفوف فريق بروسيا دورتموند الألماني، وكان هدفاً للكثير من الأندية الأوروبية الكبيرة في الميركاتو الصيفي خلال آخر موسمين.

وأوضحت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية أن ليفربول دخل في مفاوضات منذ فترة لضم اللاعب الشاب، لكن مانشستر سيتي قرر الدخول على خطى المفاوضات بتعليمات من مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا، الذي كشف عن رغبته في ضم اللاعب.

ووفقاً لتقارير إنجليزية وألمانية تبلغ القيمة السوقية لجود بيلينجهام، حالياً نحو 90 مليون يورو، ويرى فيه المدرب الألماني المخضرم يورجن كلوب، تدعيم مهم لصفوف الريدز، وتأمين لمستقبل الفريق في السنوات المقبلة مع الشاب البرتغالي ديوجو جوتا.

ويعتبر جود بيلنجهام، أحد العناصر المهمة دائماً في اختيارات المدرب جاريث ساوثجيت لمنتخب إنجلترا، حيث يراهن عليه دائماً ويعتبره مستقبل كبير لـ «الأسود الثلاثة».